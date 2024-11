All'importante incontro hanno partecipato i massimi rappresentanti istituzionali per contrastare gli episodi di violenza subiti dal personale medico negli ultimi giorni

Nuovi accorgimenti e controlli per evitare le aggressioni ai sanitari nel Vibonese. È il risultato della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto ieri in Prefettura a Vibo Valentia dopo gli ultimi episodi di violenza avvenuti, al quale hanno partecipato il prefetto Giovanni Paolo Grieco, il questore Cristiano Tatarelli, il procuratore Camillo Falvo, il commissario dell’Asp Antonio Battistini, il comandante provinciale dei carabinieri Luca Toti, il comandante della Guardia di finanza Massimo Ghibaudo, il presidente della Provincia Corrado L’Andolina, e il vicesindaco di Vibo Pasquale Scalamogna.

Un accesso sicuro alle strutture ospedaliere e assistenziali del Vibonese attraverso un controllo capillare da parte delle forze dell’ordine, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e l’aumento delle unità al posto fisso di Polizia nei pressi dello “Jazzolino”. Questo potrebbe rappresentare un modello efficace per contrastare il fenomeno delle aggressioni ai medici e a tutto il comparto sanitario. Continua a leggere su IlVibonese.it