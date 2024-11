«Si è svolto su richiesta dell’associazione Emergenza Sanità, nella residenza regionale Rems di Girifalco, un tavolo tecnico operativo tra la l’Asp di Catanzaro, i funzionari del Tribunale di Sorveglianza e i responsabili sanitari ed operativi della struttura di Girifalco, la Regione». È quanto si legge in una nota divulgata dall’associazione a seguito di diversi episodi di aggressione verificatisi all’interno della Rems in danno di operatori sanitari.

«All’incontro hanno preso parte - si legge nel comunicato - il commissario straordinario dell'Asp Vincenzo Spaziante, il direttore sanitario Ilario Lazzaro, il direttore amministrativo ff Nicola Voci, il capo dipartimento, attualmente facente funzioni alla Rems Rosina Manfredi, il responsabile del rischio clinico Federico Bonacci, l’ingegnere dell’Asp Maurizio Benvenuto, i tecnici dell’Asp, dirigenti regionali e i funzionari del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro».

«Nuove e più stringenti misure di sicurezza per ospiti e lavoratori al fine di garantire la piena operatività della struttura. Questo, il risultato del vertice operativo qui a Girifalco, fortemente caldeggiato da Emergenza Sanità. La Rems di Girifalco è - ricorda Massimo Pinna, presidente del sodalizio - un progetto pilota assunto dalla conferenza nazionale Stato Regioni come modello per le Rems regionali di tutta Italia».

«Dunque – commentano – non permetteremo a nessuno di speculare. Con le dovute modifiche ed interventi, infatti, alla Rems tutto tornerà a posto e con la massima privacy. Oggi – aggiungono - registriamo il positivo impegno delle istituzioni coinvolte in questo grande rilancio della Psichiatria nazionale che ha Girifalco come punto focale».

«Un incontro che ha avuto l’esito da noi sperato, misure concrete ed immediatamente operative per garantire la sicurezza massima di operatori ed ospiti. Un complesso di strutture sanitarie che gravita intorno alla Rems che a breve vedrà l’apertura del connesso poliambulatorio con i servizi di Radiologia, Odontoiatria e Cardiologia che – sottolineano – sarà aperta al pubblico di un vasto territorio che afferisce a Girifalco. Una struttura che, anche per impegno del dottore Lazzaro, è stata già collaudata, chiediamo quindi un impegno per la pronta apertura al commissario Spaziante».

«Ma non finisce, qui – concludono – il grande progetto di rilancio che ruota attorno alla Rems, sul quale chiediamo un impegno ulteriore dei vertici aziendali dell’Asp, dovrà essere completato con una convenzione con l’Università UMG di Catanzaro, con l’istituzione del Museo Storico, visto che l’archivio delle cartelle cliniche del complesso monumentale è ormai meta frequente di laureandi per le loro tesi».