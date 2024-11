L’uomo si sarebbe avvicinato alla vittima che si trovava all’ingresso del bar esplodendo diversi colpi di pistola

È stato freddato con diversi colpi d’arma da fuoco mentre era in procinto di accedere al bar posizionato a pochi passi da una stazione di rifornimento in località Caraffa a Catanzaro, Domenico Vecceloque, 79 anni, appartenente alla comunità rom di Germaneto e volto già noto alle forze dell’ordine per aver commesso in passato reati contro il patrimonio e legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, un uomo armato di pistola si sarebbe avvicinato alla vittima che si trovava all’ingresso del bar esplodendo diversi colpi e uccidendolo. Il killer si sarebbe poi allontanato a bordo di un’auto, ritrovata successivamente non molto lontana dal luogo dell’agguato. All’interno gli investigatori hanno ritrovato una pistola su cui sono in corso al momento accertamenti per capire se si tratti della stessa arma utilizzata per compiere il delitto.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della squadra mobile e i carabinieri della compagnia di Catanzaro a cui sono state affidate le indagini coordinate dal sostituto procuratore Debora Rizza.

Luana Costa