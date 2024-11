L'episodio avvenuto in via Cerasolo a Sambiase. La vittima trasportata all'ospedale cittadino. Sul posto i Carabinieri

Agguato a Lamezia Terme. Un uomo, R.B., 42 anni, di etnia rom, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco in via Cerasolo a Sambiase. Soccorsa dal personale del 118, la vittima, colpita all'addome con quattro colpi da una persona non ancora identificata, è stata trasportata tempestivamente all'ospedale cittadino.

L'uomo, sorvegliato speciale già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, subì un analogo attentato circa dieci anni fa. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri che hanno avviato le indagini.

Gli inquirenti al momento non escludono collegamenti con l'ultimo omicidio avvenuto a Lamezia lo scorso 19 gennaio, quando a perdere la vita fu Francesco Berlingieri, 57 anni. Si profila un regolamento di conti interno agli ambienti criminali legati ai rom.