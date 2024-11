Ieri sera ignoti hanno dato alle fiamme una betoniera e crivellato di colpi di fucile cinque camion. Saverio Ruga: “Questi atti suscitano rabbia e amarezza”

Il sindaco di Amato, Saverio Ruga, esprime la propria solidarietà e la vicinanza dell’intera amministrazione comunale ai titolari della ditta che si occupa di movimento terra che ieri sera ha subìto un vile attentato registrando danni ingenti. “Siamo particolarmente colpiti da quanto accaduto nel nostro territorio ad una ditta che con la propria attività contribuisce a sostenere il tessuto economico del comprensorio – ha affermato il sindaco Amato -. Episodi di questo genere purtroppo colpiscono periodicamente le imprese oneste che si adoperano per generale ricchezza e sviluppo con ricadute positive per il territorio in cui operano. Questi atti – continua il sindaco di Amato - suscitano rabbia e amarezza e ci spingono ad essere più presenti come istituzioni, creando una rete di solidarietà a sostegno delle forze dell’ordine e dei pezzi di società sana che non si piega alla prepotenza criminale”.

l.c.