E' accaduto a Monasterace, la vittima, un 39enne incensurato, si trovava a bordo della sua autovettura all'uscita dalla palestra. Sull'omicidio indagano i carabinieri

Un operaio, Alfredo Pileggi, di 39 anni, incensurato e coniugato, é stato ucciso in un agguato a Monasterace Marina, in contrada Lupa. L'agguato é stato compiuto poco dopo che Pileggi era uscito dalla palestra che frequentava, intorno alle 19 di ieri. Una o più persone gli hanno sparato subito dopo che aveva presto posto sulla sua automobile, parcheggiata in una zona poco illuminata davanti all'ingresso della struttura sportiva, per fare rientro a casa. Raggiunto da più colpi in parti vitali sparati da distanza ravvicinata dall'esterno della vettura, l'operaio, gestore di un'azienda di montaggio serre, é morto all'istante. Sull'omicidio hanno avviato indagini i carabinieri del Gruppo di Locri e della Compagnia di Roccella Jonica. Si esclude, stando alle prime risultanze delle indagini, l'ipotesi di un collegamento con la criminalità e si segue la pista della vendetta privata.



Ilario Balì