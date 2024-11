L’episodio avvenuto questa sera in contrada Pipedo di Riace, comune della zona Jonica reggina. Sul posto i carabinieri per ricostruire l’accaduto

Si torna a sparare in provincia di Reggio Calabria. Un uomo, Giovanni Mammone, operaio di 43 anni, mentre rientrava a casa, è stato ucciso, intorno alle 19.30 in contrada Pipedo di Riace, comune della zona Jonica reggina.

L'omicidio, secondo quanto si apprende dalle prime parziali informazioni, sarebbe stato una vera e propria esecuzione. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, nulla da fare per l'uomo che, attinto da numerosi colpi di arma da fuoco, è spirato intorno alle 20.20.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i primi rilievi e raccogliendo le testimonianze delle persone che si trovavano vicino al luogo in cui è stato commesso il delitto. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto. La vittima, originaria di Placanica ma residente a Riace Marina, era incensurata, sposata e con figli.