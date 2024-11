Del 36enne di Taurianova non si hanno più notizie dallo scorso 27 dicembre. Da qualche giorno le ricerche si sono spostate nelle campagne di Rosarno

Resta ancora avvolta nel mistero la scomparsa di Agostino Ascone, il 36enne della frazione di Amato di Taurianova, del quale non si hanno più notizie dal 27 dicembre dello scorso anno. Le ricerche, dirette dall’Arma dei Carabinieri e coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria, vengono effettuate con il supporto dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile oltre che, naturalmente, con il concorso delle altre Forze di Polizia.

Dopo i primi rastrellamenti effettuati nelle zone frequentate abitualmente dalla persona scomparsa, da qualche giorno le operazioni si sono spostate su Rosarno ed in particolar modo nelle campagne che costeggiano il torrente Mesima. Lungo il corso fluviale sono state impiegate delle squadre di sommozzatori che hanno battuto la zona in maniera minuziosa, avvalendosi, per la visione aerea del corso d’acqua, di operatori addetti al pilotaggio dei droni.