I 53 milioni di euro falsi trovati i dai carabinieri in una cantina a Villaricca (Napoli), 12 febbraio 2015. Si tratta - secondo quanto riferito - di uno dei più ingenti sequestri di denaro. I militari della compagnia di Giugliano, durante una perquisizione domiciliare in un'abitazione al corso Europa hanno trovato una 'montagna' di soldi falsi stipati in una cantina. Si tratta di 53 milioni di euro in banconote da 100, 50, 20 e 10 euro. Centinaia di migliaia di pezzi già pronti per essere distribuiti. ANSA/ CIRO FUSCO