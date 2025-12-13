I genitori della escort colombiana sparita il 25 novembre affidano questa lettera a LaC News24: «A chiunque legga questa lettera, aiutateci a trovarla. Condividete la sua foto, il suo nome, la sua storia»
Una famiglia che combatte con il suo dolore, con la rabbia di sentirsi impotenti, che chiede a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti, perché nessuno merita di sparire così nel nulla. Dopo i nostri articoli dei giorni scorsi,la famiglia di Angelica Causil Zabaleta, la escort colombiana sparita nel nulla a Cosenza il 25 novembre , ha deciso di affidare alla redazione di LaC News24 una lunga lettera indirizzata proprio a lei, nella speranza che possa leggere queste righe o che chiunque sappia qualcosa si faccia avanti.
L’appello della famiglia di Angelica Causil:«Le nostre giornate sono piene di angoscia»
La lunga lettera, partita da Valencia in Cordoba, ricorda i primi passi di Angelica (nata Diego Andres Causil Zabaleta e divenuto Angelica dopo un processo di transizione): «Da quando sei nata, il 10 febbraio 1997 recita la lettera - sei stata una benedizione per noi. Tutta la famiglia ti ha accolto con affetto, ma se c’è una cosa che è sempre stata evidente è che eri il nipote preferito della nostra nonna Manuela. Lei ti voleva bene con una devozione che si vedeva in ogni gesto. Quando preparavano il succo di papaya e tu non lo volevi perché non ti piaceva, lei lasciava tutto e ti preparava qualcos’altro, solo per vederti felice. Quell’amore non si dimentica. Quell’amore è ancora vivo».
La lettera ricorda i primi anni di vita, senza lussi ma circondata dall’amore della famiglia: il collegio e gli studi, l’amore dei nonni, i viaggi con i genitori e i momenti passati insieme. «Ti piaceva ballare come Shakira – racconta la lettera - ballavi le sue canzoni con una grazia che faceva ridere tutti. Ti piaceva Lazy Town e, tra risate, imparavamo insieme le coreografie, come due bambini felici che non conoscevano ancora la cattiveria del mondo».
Il trasferimento in Italia e i soldi mandati a casa per aiutare la famiglia
La famiglia ricorda poi il trasferimento in Italia, i tanti sacrifici, le videochiamate fatte insieme e la generosità di Angelica, che a fine anno mandava spesso soldi alla famiglia per aiutare chi era rimasto in Colombia: «Quando eri già in Italia, mi chiamavi in videochiamata e mi mostravi gli occhiali, i vestiti che compravi, mi dicevi che volevi vedere tua madre vivere come una regina, che adoravi la zia Esperancita – come la chiami tu – e mi dicevi sempre di farle un regalo. Il tuo cuore è sempre stato generoso. Ogni dicembre inviavi denaro dall’Italia affinché mia zia potesse distribuire pacchi alimentari alle famiglie più bisognose di Valencia. Per questo – prosegue la famiglia - fa così male scrivere queste righe. Perché sei una persona buona, nobile, sensibile. Perché non meriti di essere sola, persa o in pericolo. Perché hai un’intera famiglia che ti aspetta, che ti cerca, che non dorme, che non si arrende».
«Aiutateci a trovarla»: l’appello della famiglia di Angelica Causil
La lettera si chiude con uno straziante appello: «Se tu, Angélica, stai leggendo questo, per favore, mettiti in contatto. Non importa come, non importa con chi. Dacci solo un segno. La tua famiglia ti ama. La tua famiglia ha bisogno di te. E a chiunque legga questa lettera, aiutateci a trovarla. Condividete la sua foto, il suo nome, la sua storia. Dietro Angélica c’è una famiglia distrutta dal dolore, ma salda nella speranza. Noi siamo ancora qui, uniti, a pregare e a credere che torneremo ad abbracciarti. Con tutto l’amore del mondo».
La lettera integrale della sua famiglia per Angelica Causil Zabaleta
A nuestra querida Angélica:
Hoy, como familia, nos unimos para escribirte estas palabras que nacen del amor, de la nostalgia y de la desesperación por saber de ti. Desde tu desaparición el 25 de noviembre en Cosenza, Italia, nuestros días se han llenado de angustia. No importa cuántas horas pasen, cada una duele igual, porque no hay un solo momento en que no pensemos en ti.
Te escribimos porque te amamos y porque queremos que esta carta llegue a tus manos, a tu corazón, o al corazón de alguien que pueda ayudarnos a encontrarte.
Desde que naciste el 10 de febrero de 1997, fuiste una bendición para nosotros. Toda la familia te abrazó con cariño, pero si algo siempre fue evidente, es que tú eras el nieto favorito de nuestra abuela Manuela. Ella te quería con una devoción que se notaba en cada gesto. Cuando hacían jugo de papaya y tú no querias porque no te gustaba, ella dejaba todo y te preparaba otra cosa, solo para verte contento. Ese amor no se olvida. Ese amor sigue vivo.
Aunque nuestra familia no tenía lujos, jamás te faltó lo más importante: el amor verdadero. Mi abuela y mi tía, fueron quienes más de cerca te guiaron, quienes te acompañaron en tu infancia y adolescencia, quienes caminaron contigo cada paso que diste.
Fuiste un niño alegre, lleno de luz. Estudiaste en el colegio Manuela Beltrán, donde diste tus primeros pasos académicos, y más adelante te llevaron al Jomaca, donde alcanzaste hasta noveno grado. Cuando decidiste irte con tu mamá, te rogamos que continuarás tus estudios, pero tomaste tu camino. Aun así, nunca dejamos de estar para ti.
Recordamos tantas cosas de ti…
Te encantaba bailar como Shakira, bailabas sus canciones con una gracia que hacía reír a todo el mundo.
Te gustaba Lazy Town y entre risas nos aprendíamos las coreografías juntos, como dos niños felices que no conocían la maldad del mundo.
Tenías un talento hermoso para el arte; tus paredes del cuarto estaban cubiertas de dibujos que tú mismo hacías.
Viviste momentos lindos con la familia en Valencia, y también cuando la tía y la prima viajaban a Montería, Sincelejo y Ovejas siempre te llevaban. Aquellos paseos eran tu felicidad.
Y jamás olvidaré aquella vez en la finca de nuestros abuelos… cuando tú, siendo un niño pequeño, me salvaste. Me caí al río mientras jugábamos, y tú aunque eras un niño también con miedo, con una caña de pescar, lograste sacarme. Si tú no hubieras reaccionado, quizás hoy no estaría viva. Ese acto tuyo lo guardamos en el alma.
Cuando ya estabas en Italia, me llamabas por videollamada. Nos reíamos recordando anécdotas, sueños, travesuras. Y tú soñabas en grande: me mostrabas gafas, prendas que comprabas, me decías que querías ver a tu mamá viviendo como una reina, que adorabas a la tía Esperancita como le dices, siempre me decias para darle un regalo, y que aunque a ella no le gustaba recibir nada, tú siempre buscas la forma de tener un detalle.
Tu corazón fue siempre generoso. Todos los diciembres enviabas dinero desde Italia para que mi tía repartiera mercados entre las familias más necesitadas de Valencia. Hay testigos de tu bondad y de ese deseo tuyo de ayudar aunque estuvieras lejos.
Por eso duele tanto escribir estas líneas. Porque tú eres una persona buena, noble, sensible. Porque no mereces estar sola, perdida o en peligro. Porque tienes una familia entera que te espera, que te busca, que no duerme, que no se rinde.
Si tú, Angélica, estás leyendo esto:
Por favor comunícate. No importa cómo, no importa con quién. Solo danos una señal. Tu familia te ama. Tu familia te necesita.
Y a quienes lean esta carta:
Ayúdennos a encontrarla. Compartan su foto, su nombre, su historia. Detrás de Angélica hay una familia destruida por el dolor, pero firme en la esperanza.
Nosotros seguimos aquí, unidos, orando y creyendo que volveremos a abrazarte.
Con todo el amor del mundo.
Tu familia.