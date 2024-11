Lilli cerca la donna che l’ha accudita quando durante il viaggio in treno per raggiungere Villa San Giovanni ha accusato forti malesseri: «Voglio ringraziarla per quanto ha fatto per me»

Lei si chiama Lilli. Ha 39 anni. È di Messina ma vive a Reggio Emilia dove lavora. La sua è una storia che attende l’ultimo tassello per scrivere il lieto fine. Lilli cerca l’angelo che l’ha aiutata e l’ha accudita in una delle giornate più nere della sua vita. Il suo angelo ha l’aspetto di una «distinta signora, di bell’aspetto che sabato 24 novembre era a bordo dell'Intercity notte 795 carrozza 8. Era salita a Bologna e doveva scendere a Reggio Calabria».

Lilli la cerca disperatamente. «Quella notte – scrive in un post pubblicato su Facebook - sono stata malissimo, ho visto la morte con gli occhi e lei mi ha aiutata e accudita. Ha addirittura chiamato il marito ed è scesa con me a Villa San Giovanni e in auto mi hanno accompagnata ai traghetti, dove mi attendeva mio padre per poi portarmi in ospedale a Messina». Lilli era in treno per raggiungere la sua Sicilia per alcuni giorni di ferie ma proprio durante il viaggio il suo malessere, che già andava avanti da qualche tempo, si è aggravato. È stata ricoverata e in ospedale dove le hanno diagnostico una colica biliare con pancreatite, colecisti infiammata e disidratazione. Ora è in convalescenza a casa e cerca il suo angelo per ringraziarlo: «È stata di una gentilezza infinita, voglio dirle anche che sto bene e che sto facendo le cure dovute».



Al suo post facebook Lilli allega anche una sua foto mostrando come era vestita quel giorno sperando che la “distinta signora di bell’aspetto” la riconosca.