Dopo la Bandiera Blu, il Comune di Melissa riceverà anche il premio Mare Pulito Giordano Bruno. Il riconoscimento, conferito ai Comuni che si distinguono per le buone pratiche ambientali, verrà consegnato sabato 26 giungo a Tropea.

«Essere confortati che il lavoro che stiamo facendo come ammistrazione comunale – commenta il sindaco Raffaele Falbo - ci dà la possibilità di dimostrare che la nostra attenzione per il nostro mare e l'ambiente viene riconosciuta, è una grande soddisfazione. Ora non bisogna fermarsi e continuare ad investire sui depuratori e tutto il sistema di raccolta delle acque. È necessario che sia la Regione Calabria che il Governo Nazionale impegnino importanti risorse per aiutare i comuni a fare sempre meglio. La qualità delle acque è la principale risorsa naturale che siamo in grado di offrire posizionandoci al primo posto e questo deve valere per tutta la Calabria».