Quindici le donne in stato di gravidanza e novanta i minori non accompagnati. Le operazioni di prima accoglienza coordinate dalla Prefettura

Sono iniziate al porto di Vibo Marina le operazioni di sbarco di 588 migranti giunti a bordo della nave inglese Aquarius. Accertati centosettanta casi di scabbia. Sono invece quindici le donne in stato di gravidanza. Una tra queste è stata tempestivamente soccorsa dai sanitari del 118 perchè in gravi condizioni. Novanta sono i minori non accompagnati. Questi resteranno nei centri del Vibonese. Tutti gli altri, terminate le prime operazioni di accoglienza, saranno trasferiti nei vari centri sparsi su tutto il territorio nazionale come previsto dal piano di riparto predisposto dal ministero dell'Interno. A coordinare le operazioni, come di consueto, la Prefettura.