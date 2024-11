«Ho parlato con la moglie di una delle vittime, Gianfranco Fumarola, e ho raccolto il suo dolore e la sua rabbia». A raccontarlo è il procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, che indaga sulla tragedia del Pollino che ha causato la morte di dieci persone. «Ho raccolto una dichiarazione che ritengo molto importante, per noi, in questa fase - dice ancora - perchè la moglie ci dice che le condizioni meteo non erano affatto ottimali, quel giorno, contrariamente a quanto abbiamo sentito e ci è stato riferito da più parti».

