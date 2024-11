I paparazzi sono già allertati. Anche quest’anno Madonna opterà per il nostro bellissimo Sud, in particolare l’amata Puglia. Ma gli esperti di gossip danno per certa anche una sua visita in elicottero a una delle mete di turismo religioso più spirituali del Mediterraneo, il Santuario della Madonna della Montagna, detta anche di Polsi, nel cuore dell’Aspromonte. Madonna è rimasta conquistata dal romanzo di Roberto Saviano che dedica alla simbologia di Polsi molte pagine del suo ultimo libro “ZeroZeroZero” e pare abbia voluto approfondire, appassionandosi al tema. La celebre cantante non è nuova a queste conversioni spirituali, essendo lei stessa passata negli ultimi anni dalla Kabbalah all’Opus Dei. Ad entusiasmarla di più è la tarantella, ballo che in Calabria ha una tradizione molto radicata ed è parte integrante della cultura non solo calabrese, ma anche italiana. Se la sua visita dovesse avvenire il 15 agosto potrebbe incontrare il vicepremier Matteo Salvini, atteso a San Luca proprio il giorno di Ferragosto.