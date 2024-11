I viaggiatori che da oggi transiteranno per la stazione Centrale di Milano potranno ammirare e fruire di un enorme villaggio natalizio, comprensivo di un circuito di pattinaggio sul ghiaccio di 1.300 metri quadri e addobbato a festa. Tutto pagato con i soldi della Regione Calabria, che ha sponsorizzato il progetto per un totale di 2,6 milioni di euro, con finalità di promozione turistica. Ovunque, infatti, campeggia la scritta Calabria Straordinaria, il brand di promozione territoriale della Regione guidata da Roberto Occhiuto.

La cosa, però, è destinata a far discutere, sia in Calabria che in Lombardia, anche se per motivi molto diversi.

L'allestimento promozionale, infatti, comincia a sollevare perplessità tra gli amministratori lombardi che proprio non ce la fanno ad accettare l’invasione pacifica della Calabria. Il primo (ma sicuramente non l’ultimo) ad aprire le ostilità è stato Andrea Capelletti, sindaco leghista di Covo, poco più di 4mila abitati in provincia di Bergamo.

«Va bene tutto… rispetto per tutti… - scrive sul suo profilo social il primo cittadino -, ma che nel periodo natalizio la stazione Centrale diventi il palcoscenico della Regione Calabria anche no! O si organizza una vetrina per tutte le eccellenze italiane, o quantomeno per quelle lombarde oppure non mi sembra il caso che ad una Regione sia data la possibilità di accaparrarselo, tra l’altro probabilmente nel periodo migliore dell’anno». Infine, con un post scriptum, cerca sponda anche fuori dalla polemica politica: «Ma la Calabria ha così tanti soldi da potersi permettere di buttarne per un allestimento (c’è pure una pista di pattinaggio) in un’altra regione italiana ad oltre mille chilometri di distanza?». Domanda insidiosa, a cui probabilmente ci sarà una risposta ufficiale da parte della Cittadella.