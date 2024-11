Oggi la cerimonia in Piazza San Pietro a Roma. Anche le 11 diocesi calabresi si preparano all'apertura delle porte sante che avverrà il 13 dicembre

Parte oggi, 8 dicembre, il Giubileo della misericordia di Papa Francesco, "l'anno del perdono, l’anno della riconciliazione" ha dichiarato il Papa. Dalle 6.30 di questa mattina, sono aperti i varchi d'accesso alla Basilica di San Pietro per consentire alle migliaia di fedeli di giungere in piazza. Anche la Calabria si prepara alla celebrazione del Giubileo. Le 11 diocesi calabresi apriranno le porte dei santuari domenica 13 dicembre.



La celebrazione del Giubileo della Misericordia in Calabria avrà una decisa connotazione mariana in particolar modo per la Chiesa di Reggio Calabria. Infatti, il Quadro della Madonna della Consolazione, che da tradizione sarebbe dovuto rientrare all’Eremo domenica 21 novembre, Solennità di Cristo Re, resterà in Cattedrale fino all’apertura della Porta Santa, che avverrà sabato 12 dicembre, e la comunità diocesana si riunirà in cammino dietro il Quadro della Madonna della Consolazione proprio in occasione del primo Pellegrinaggio Giubilare Diocesano, domenica 13 dicembre.



Anche la Chiesa di Lamezia Terme aprirà la porta santa della Chiesa Cattedrale, il 13 dicembre. "Il Giubileo - ha detto monsignor Luigi Cantafora, vescovo di Lamezia- sarà un anno per la conversione, aprire il cuore a Dio".



Attesa anche l'apertura della porta santa della cattedrale di Gerace che avverrà sabato 12 dicembre alle 16.30 mentre la cattedrale di Cosenza aprirà la porta santa il 13 dicembre alle 17.