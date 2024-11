Almeno 5 degli ospiti della Rsa positivi arriveranno nello Spoke ionico entro stasera. Sono tutti sintomatici e necessitano di ricovero. Intanto in tutta la provincia si lavora per l'attivazione di nuovi posti letto

Sono in procinto di cominciare le operazioni di trasferimento degli ospiti della comunità alloggio di Spezzano Piccolo, verso il centro Covid allestito nell’ospedale Giannettasio di Rossano. Entro questa sera almeno 5 degli anziani residenti nella struttura, quelli che accusano sintomi tali da richiederne il ricovero, troveranno posto nello Spoke ionico. Il trasporto è organizzato e coordinato dalla task force dell’Asp di Cosenza e dal 118.

Le ambulanze in fila a Cosenza

Intanto si apprendono ulteriori particolari sulla coda di ambulanze segnalata ieri attraverso la pubblicazione sui social di alcune fotografie scattate all’ingresso del prontoi soccorso. Dalle ore 16, in totale, sono affluiti 8 mezzi con a bordo altrettanti pazienti positivi al coronavirus, in precedenza in condizione di isolamento domiciliare. Avendo accusato alcuni sintomi ne è stato disposto il trasferimento alla tenda pre-triage montata all’esterno del dipartimento di emergenza urgenza dell’Annunziata.

L’intera coda è stata smaltita a mezzanotte quando sono state completate le procedure di ricovero di sette pazienti. L’ottava persona è stata invece rimandata nella casa di cura di provenienza non avendo, a giudizio dei medici, necessità di essere ricoverata.

Attivati nuovi posti letto e altri in arrivo

Nel nosocomio bruzio allo stato attuale vi sono cinque degenti in Terapia intensiva, dove il reparto è predisposto per accogliere fino a 30 persone. Inoltre sono stati attivati 20 posti Covid nella Geriatria in aggiunta ai 36 disponibili nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia, e ai 14 disponibili al Santa Barbara di Rogliano. Infine anche le strutture ospedaliere Spoke della provincia, facenti capo all’Aziensa Sanitaria sono in procinto di attivare posti letto a supporto del nosocomio bruzio. 10 sono già disponibili a Rossano, 20 lo saranno delle prossime ore a Cetraro, mentre si lavora a Castrovillari per sistemare altri 10 posti.