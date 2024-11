Dall’alba di quest’oggi si lavora a Cosenza, all’ombra del Ponte di Calatrava – San Francesco, per bonificare la baraccopoli di Via Reggio Calabria. L’intervento, da tempo programmato dall’amministrazione di Palazzo dei Bruzi, non era più procrastinabile per le gravi condizioni igienico-sanitario in cui l’area versava. Dopo lo sgombero delle famiglie che vi hanno abitato per decine di anni, la zona era diventata una discarica a cielo aperto, a due passi dalla ferrovia, dal corso del fiume Crati e dal centro cittadino. Nei giorni scorsi poi, tra i rifiuti si era sviluppato un incendio, di probabili origini dolose, con combustione di materiale plastico e dispersione di fumi nocivi nell’area.

La bonifica della baraccopoli consentirà di proseguire e portare a termine le infrastrutture urbanistiche e di viabilità collegate alla realizzazione del ponte. In particolare sarà realizzata una bretella parallela a Via Popilia, lungo la riva sinistra del Crati. Una nuova direttrice nord-sud necessaria per assorbire il traffico deviato da Viale Mancini sul quale presto inizieranno i lavori per realizzare la metrotramvia ed il parco del benessere. I lavori di bonifica si svolgono con il coordinamento degli agenti della polizia municipale del nucleo decoro urbano di Cosenza, agli ordini dell’ispettore Luca Tavernise.