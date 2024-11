Le Asp e le aziende ospedaliere saranno autorizzate ad assumere personale a tempo indeterminato attingendo dalle graduatorie e espletando concorsi

Entro quindici giorni tutte le Asp e le Aziende ospedaliere della Calabria saranno autorizzate ad assumere personale a tempo indeterminato attingendo alle graduatorie o, anche, espletando concorsi. Le autorizzazioni, secondo quanto si legge sulla Gazzetta del Sud, saranno concesse dalla struttura commissariale guidata da Massimo Scura, dopo l’assegnazione dei budget destinati alle singole aziende. Fino ad allora, dovessero esserci richieste urgenti, le assunzioni saranno concesse purché rientrino nella spesa complessiva per il personale di ogni azienda. Intanto Scura pensa anche all’ufficio Autorizzazioni e controlli del dipartimento Tutela della Salute, per il quale il commissario inoltrerà al direttore generale Riccardo Fatarella una formale richiesta di avicendamento per alcuni funzionari.