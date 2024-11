Ancora disagi per via del maltempo che sta imperversando ormai da diverse ore in ogni angolo della Calabria. Nel territorio di Limbadi, nel Vibonese, traffico bloccato per la caduta di un albero poco prima delle 17. Si tratta di un’arteria che collega la Statale 18 con la zona di Nicotera. Per fortuna nessun veicolo transitava nel momento in cui si è verificato il crollo. A lanciare l’allarme, l’autista di un mezzo che per primo è giunto nei pressi del blocco.

