Annunciata questa mattina una manifestazione con volantinaggio per sottolineare che ‘migliaia di uomini e donne in divisa sono ormai stanchi di essere mortificati continuamente ed in tutte le sedi’

Domani il Ministro dell’Interno Angelino Alfano sarà in Calabria per il previsto vertice sulla sicurezza a Reggio Calabria. Ad attenderlo a Lamezia Terme ci sarà la protesta del Coisp (Sindacato indipendente di polizia) e la Consap (Confederazione sindacale autonoma di polizia ). E’ stata infatti annunciata questa mattina una manifestazione con volantinaggio per sottolineare che "migliaia di uomini e donne in divisa sono ormai stanchi di essere mortificati continuamente ed in tutte le sedi".

La protesta è incentrata soprattutto sul taglio della spesa pubblica portata avanti dal Governo che, secondo Brugnano, segretario generale del Cosip “sta mortificando gli appartenenti al comparto sicurezza con un blocco stipendiale che ormai si protrae dal 2010 nonostante la sentenza favorevole allo sblocco della Consulta un riordino atteso da oltre 26 anni e che in stato embrionale non promette nulla di buono un'assoluta inadeguatezza di uomini e mezzi eta' anagrafica media oltre i 46 anni se a tutto cio' aggiungiamo anche una a dir poco scarsa attenzione verso il personale da parte dei vertici della Polizia di Stato vuol dire che qualcosa non torna".



Il volantinaggio si terra' sia nello scalo aeroportuale di Lamezia Terme, dove e' atteso l'arrivo del Ministro Alfano, diretto in provincia di Vibo Valentia, sia davanti gli uffici della Questura di Catanzaro. Brugnano si e' anche augurato che "l'insediamento del nuovo Capo della Polizia, prefetto Gabrielli, possa portare una nuova linfa e nuovo ciclo che tracci una linea di demarcazione netta con il recente passato".



Sonia Rocca