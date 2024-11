Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Tiriolo, del Nucleo antisofisticazioni e sanità e del Nucleo ispettorato del lavoro di Catanzaro hanno svolto una serie di controlli ad esercizi commerciali e di ristorazione, al fine di verificarne le condizioni igienico - sanitarie e prevenire e reprimere situazioni lavorative “in nero”.

Nel corso dell’attività ispettiva i militari dell’Arma hanno riscontrato, nei confronti della titolare di un agriturismo, che due lavoratori dipendenti non risultavano essere regolarmente assunti; accertamento per il quale è stata contestata una violazione amministrativa pari a 8000 euro. Gli operanti hanno inoltre appurato come numerosi alimenti fossero mal custoditi all’interno di una cella frigorifera in cui, in maniera promiscua, ingenti quantità di carne e verdura, per un totale di 40 chili e un valore di circa 3000 euro, risultando prive di qualsiasi indicazione relativa alla provenienza ed alla data di congelamento, erano assolutamente non idonee al consumo umano. I prodotti alimentari, destinati alla commercializzazione e detenuti in cattivo stato di conservazione, sono stati sottoposti a sequestro mentre nei confronti dell’attività commerciale è stato applicato un provvedimento di sospensione dell’attività.