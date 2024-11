La presidente Jole Santelli ha presentato in Cittadella a Catanzaro il programma dei fondi comunitari: «La tragedia della Calabria è sempre stata il non scegliere, oggi dobbiamo puntare sulle scelte»

«La tragedia della Calabria è sempre stata il non scegliere, oggi dobbiamo puntare sulle scelte». Questa la parola d'ordine per la presidente della Regione, Jole Santelli, che ha presenziato il primo tavolo tematico destinato alla concertazione dei fondi comunitari europei. La programmazione 2021/2027 potrà contare su una dotazione finanziaria di circa due miliardi e mezzo a cui si aggiungeranno i fondi statali per un importo quasi pari.

«Abbiamo sempre avuto problemi di spesa - ha precisato la presidente - e non è facile ma è necessario snellire le procedure già a partire dalla Commissione europea. Lo abbiamo già chiesto al dipartimento competente e al ministro Provenzano in maniera che il Governo non gravi con procedure ulteriormente complesse. È necessario invece andare verso una sburocratizzazione».

Per la spesa dei nuovi fondi comunitari la presidente della Regione ha chiarito che la Giunta punterà molto sul green e quindi sugli investementi per ridurre l'impatto ambientale e sull'attrazione degli investimenti e si lavorerà alacremente per migliorare la reputazione della Calabria. Infine, lo sviluppo delle aree rurali: "Uno dei problemi seri che abbiamo è quello dello spopolamento - ha aggiunto Santelli -. Questi sono i tre obiettivi fondamentali ma ripeto che il tema fondamentale è la reputazione della regione al di fuori e la fiducia all'interno dei nostri confini".