Alla presenza del Comandante Regionale Calabria della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Guido Mario Geremia, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di Comandante Provinciale di Catanzaro tra il Generale di Brigata Dario Solombrino ed il Generale di Brigata Domenico Grimaldi. Ne dà notizia una nota delle Fiamme gialle.

«Il Generale Solombrino, che lascia l’incarico dopo 3 anni - si legge nel comunicato - ha inteso rivolgere parole di ringraziamento all’istituzione per la preziosa ed intensa esperienza professionale, maturata peraltro in un periodo cosi’ delicato caratterizzato da una inedita crisi economica dovuta alla pandemia. Il Generale Grimaldi, proveniente dal Comando Regionale Calabria dove ricopriva l’incarico di Capo di Stato Maggiore, nel salutare il Comandante Regionale, gli ufficiali e le rappresentanze dei reparti dipendenti riuniti per l’occasione, ha assicurato ogni impegno per continuare nell’efficace opera di servizio e di cooperazione istituzionale intrapresa dal corpo sul territorio della provincia di Catanzaro».

Infine: «Il Comandante Regionale ha concluso la breve ma significativa cerimonia dando il benvenuto al Generale Grimaldi e augurandogli buon lavoro. ha inoltre rinnovato il proprio ringraziamento al Generale Solombrino per il personale contributo fornito a garanzia dell’efficacia dell’azione del corpo».