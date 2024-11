Un sedicenne, Francesco Pio Talarico, ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, 7 marzo, in località Arcomano del comune di San Donato di Ninea, lungo la provinciale 132. Il ragazzo viaggiava a bordo di un fuoristrada insieme ad altri quattro ragazzi. Il conducente ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato, terminando poi la propria carambola sul bordo della carreggiata. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Castrovillari, agli ordini del capitano Giovanni Caruso, ed i sanitari del 118.

Nonostante la tempestività dei soccorsi, per il giovane, residente a San Donato di Ninea non c’è stato nulla da fare. Una seconda persona, rimasta gravemente ferita, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Cosenza. Gli altri tre occupanti hanno riportato lievi contusioni e sono stati condotti nel nosocomio di Castrovillari dove, a seguito degli esami alcolemici e tossicologici condotti su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato accertato che il guidatore era ubriaco. Si tratta di Francesco Fata, 24 anni, residente a Firmo. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari per il reato di omicidio stradale.