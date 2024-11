Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro che hanno provveduto a prelevare campioni di prodotto per procedere all’analisi della sostanza

Allarme creolina e niente lezioni all'Istituto tecnico per geometri "Raffaele Petrucci" di Catanzaro.

Alunni, docenti e tutto il personale in servizio nella scuola sono stati messi in vacanza forzata dopo che, in mattinata, all'interno delle aule del plesso, sarebbe stata trovata della sostanza chimica, verosimilmente creolina, anche se la conferma verrà dalle successive analisi, cosparsa in tutti i locali.

Sul posto sono intervenuti gli esperti del servizio di intervento nucleare batteriologico, chimico e radiologico (Nbcr) dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro che hanno provveduto a prelevare campioni di prodotto utilizzato probabilmente nottetempo. Il materiale sarà adesso inviato ai laboratori dell'Arpacal per l'individuazione della sostanza utilizzata.