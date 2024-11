Da un paio di settimane, dopo il diffondersi delle prime notizie di decessi per meningite, centinaia di persone si stanno recando nei centri vaccinali. Situazione particolarmente critica a Reggio Calabria

I casi di meningite streptococcica registrate nelle ultime settimane in Italia stanno provocando affollamenti nei centri della Calabria in cui é possibile effettuare la vaccinazione contro questa patologia.





Da un paio di settimane, dopo il diffondersi delle prime notizie di decessi per meningite, centinaia di persone si stanno recando nei centri vaccinali. La situazione é critica, in particolare, nella struttura di Reggio Calabria, ospitata in locali insufficienti per accogliere le centinaia di persone che vi si recano quotidianamente. I due responsabili ed i tre dirigenti medici in servizio nella struttura stanno effettuando 120 vaccinazioni al giorno, che raddoppiano il martedì ed il giovedì in coincidenza con l'apertura pomeridiana.

«Tutte le richieste, al momento, sono state soddisfatte - affermano i medici del centro vaccinale - ma non sappiamo fino a quando riusciremo, nelle attuali condizioni, a fare fronte a questa emergenza».