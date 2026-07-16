Il comune di Catanzaro ha convocato le 31 amministrazioni dell’Ambito territoriale. Il direttore sanitario dell’Asp Gallucci ha annunciato nuovi interventi di disinfestazione per macroarea

Dopo i tre casi registrati lo scorso anno, il virus West Nile torna a manifestarsi in provincia di Catanzaro. Un nuovo caso è stato accertato nelle scorse ore, una giovane donna, residente a Borgia. Ricoverata in ospedale con febbre e difficoltà respiratorie, è risultata positiva al virus.

«Noi speriamo che sia un caso isolato» ha precisato oggi il direttore sanitario dell’Asp di Catanzaro, Antonio Gallucci, nel corso della riunione dell’ambito territoriale convocato dal sindaco del comune capofila, Nicola Fiorita, su disposizione dell'azienda sanitaria provinciale. All’ordine del giorno le misure da adottare per contrastare la diffusione del virus.

«Avviare immediatamente un'attività di disinfestazione coordinata con i nostri servizi di igiene e sanità pubblica» ha aggiunto Gallucci. «Dopodiché la più grande operazione di prevenzione dovrà essere fatta nel periodo che va da marzo fino alla stagione estiva con antilarvali e anti-adulticidi».

In ogni caso per l’Asp di Catanzaro il rischio «è basso però l'allerta da parte della azienda sanitaria pubblica deve essere al massimo possibile anche per casi piccoli e di poco conto».

Il sindaco di Catanzaro ha rassicurato sulle condizioni di salute della donna che resta ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro.

«Le condizioni della signora sono buone, questo già ci rassicura» ha evidenziato Fiorita. «Come Comune di Catanzaro abbiamo già effettuato tantissimi interventi fino a due giorni fa e ne abbiamo altri in programma, così come hanno fatto altri comuni. Tuttavia, vi era evidentemente la necessità di fare un punto sulla situazione, di alzare l'asticella del coordinamento e degli interventi.

Questo tipo di situazione – ha aggiunto ancora il primo cittadino – richiede necessariamente un intervento congiunto. Non ha senso intervenire in un comune se quello accanto non lo fa. Ci siamo voluti coordinare e adesso l’Asp cercherà di coordinare interventi per macro-aree a partire dal comune di Borgia, dove già ieri c’è stato un intervento nell’area di Roccelletta. Più coordinamenti, più attenzione – ha concluso – per evitare che ci possano essere disagi per la popolazione».

A conclusione della riunione i comuni di ambito hanno espresso la volontà di bandire eventualmente un’unica gara per affidare il servizio di disinfestazione ad un operatore in grado di svolgere le attività sul territorio competente.