Ancora una volta il maltempo sta provocando frane e allagamenti in diverse zone della Calabria. Nella notte è crollato un pezzo di statale 18 tra Falerna e Caposuvero. La Protezione Civile ha dichiarato un criticità rossa nella fascia meridionale, scuole chiuse a Reggio

Il Maltempo che in questi giorni sta colpendo la Calabria sta provocato ancora danni. Nella notte, è crollato un pezzo di statale 18, nel tratto compreso tra Falerna e Caposuvero. A causa delle abbondanti piogge delle ultime ore, il fiume Grima che passa nei pressi della statale ha scavato il terreno sottostante le carreggiate, provocandone il crollo. L’Anas è stata, quindi costretta a chiudere la circolazione stradale in entrambe le direzioni, le autovetture sono state dirottate sulla Salerno-Reggio. Intanto la situazione non è migliore neppure in altre zone della Calabria. Nella zona di Lamezia Terme, Gizzeria e Falerna si sono verificati anche altri allagamenti e danni a diverse strutture.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo con criticità rossa per la fascia meridionale della Calabria. Criticità arancione nel resto della Regione A Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado, per la giornata di oggi venerdi 27 marzo.