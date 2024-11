Previste piogge intense e forti raffiche di vento fino a sabato 18 novembre. Il messaggio di allerta diramato dalla Protezione civile

Allerta meteo, scatta la macchina organizzativa di prevenzione della Protezione civile. Domani (venerdì 17 novembre) scuole di ogni ordine e grado chiuse su tutto il territorio di Crotone e Crosia (Cs). A disporre la chiusura sono stati irispettivi sindaci con la relativa ordinanza.

Maltempo fino a sabato 18 novembre

Previste precipitazioni di forte intensità, anche sotto forma di tempesta, sul versante ionico e nell’area della Valle del Trionto. Predisposta anche la macchina operativa comunale pronta ad intervenire nelle emergenze in caso di necessità. ll messaggio di allertamento diffuso dalla Protezione civile, infatti, prevede per il pomeriggio odierno e per tutta la giornata di domani Allarme meteo di livello arancione per piogge forti con oltre 50 millimetri nell'arco di 24 ore. Inoltre, previsto anche forte vento con raffiche dai quadranti nord-ovest fino a 75km/h.