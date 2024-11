La Città di Crotone si è messa in moto dopo la pubblicazione, da parte della Protezione Civile calabrese, di una allerta meteo Rossa che interesserà, nella giornata domani, l’alto jonio fino e il catanzarese. Il sindaco, Vincenzo Voce, ha attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) e fatto evacuare preventivamente alcune famiglie in località Margherita che abitano nei pressi del canale di scolo 19, che attende interventi di messa in sicurezza perché inste su un area a rischio idrogeologico. Una misura di prevenzione adottata «per prevenire situazioni di pericolo» e a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’amministrazione che «hanno evidenziato uno scenario di rischio e vulnerabilità di alcune porzioni di territorio»

Il comunicato del Comune di Crotone

«A seguito dell'avviso meteo di allerta Rossa emanato dalla Protezione Civile Regionale per domani 11 settembre 2021 il sindaco Vincenzo Voce ha convocato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che sarà operativo h 24 per monitorare ed intervenire sul territorio con uomini e mezzi, tecnici ed operai comunali con l’ausilio delle associazioni di volontariato di Protezione Civile. Si raccomanda nelle prossime ore la massima prudenza e collaborazione».

I negozianti di Crotone corrono ai ripari

Intanto, anche i negozianti crotonesi corrono a ripari. Davanti alle saracinesche di alcuni esercizi commerciali in via Cappuccini sono apparse le paratie antiallagamento. Questa è, infatti, una delle zone più a rischio in caso di forti piogge ed eventi alluvionali: proprio qui, a causa del maltempo del novembre dello scorso anno, molte attività subirono ingenti danni, allagandosi.

Attivato il Coc anche a Cirò Marina

Anche il Comune di Cirò Marina ha attivato il Coc, come annunciato dal sindaco Sergio Ferrari sulla sua pagina Facebook, invitando i cittadini «ad uscire solo per emergenze ed a porre in essere tutte le precauzioni del caso». Nel post vengono forniti anche i recapiti per segnalare problemi ed emergenze: 0962367144 e 3346040355.