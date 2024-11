Una bufera di neve nella notte ha investito il vibonese. Anche la città capoluogo è totalmente ricoperta, e i trasporti sono in tilt. Ieri sera il prefetto aveva attivato il piano neve. Tutte le scuole sono chiuse.

Freddo polare in larga parte della regione Calabria. Nevicata storica nel vibonese, tantissimi i disagi nella Provincia.

Nevicate intense sono segnalate a Vibo Valentia, e in provincia, nella Piana di Gioia Tauro, a Palmi, Polistena e Cittanova. I venti buran in arrivo dal Nord Europa hanno portato neve fino ai 200 metri. Un vento fortissimo ha investito il reggino e il cosentino, provocando molti danni, e problemi alla viabilità sulle strade provinciali. Il gelo dovrebbe proseguire anche domani, con nuove nevicate, nel cosentino, nel reggino, a Catanzaro, Vibo e sulla costa di Crotone.

Vibo Valentia - La tempesta di neve era annunciata nelle zone montane del vibonese. E invece nella notte ha investito anche la città capoluogo di Provincia. Per questo il Prefetto ha disposto l'immediata chiusura di tutte le scuole della Provincia, non solo quelle annunciate ieri sera dopo il vertice in prefettura in cui era stata predisposta l'attivazione del piano neve, soprattutto per i paesi di montagna della Provincia.

