L'Arpacal comunica che tutto il territorio è interessato da precipitazioni diffuse. Piogge intense lungo la costa ionica, allagati alcuni reparti dell'ospedale di Melito,nel reggino e frana su linea ferroviaria

A causa delle piogge intense che stanno interssando la fascia ionica e in modo particolare il reggino e la locride, alcuni reparti dell'ospedale di Melito Porto Salvo sono stati allagati. Sempre nel reggino una frana sulla linea ferroviaria tra Saline e Melito Porto Salvo, ha creato disagi alla circolazione. La linea Reggio calabria - Melito Porto salvo è rimasta sospesa dalle 12.45 alla 13,50. Dopo le opportune verifiche la circolazione ha ripreso regolarmente.

Il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria), a seguito dell'Avviso di Criticità per possibili precipitazioni intense emanato ieri, martedì 8 settembre 2015, informa che “tutto il territorio regionale è attualmente interessato da precipitazioni diffuse. Allo stato, i fenomeni sul nostro territorio non sono stati particolarmente intensi, anche perché buona parte delle precipitazioni sono state scaricate a mare. Tuttavia, in diverse stazioni di rilevamento, specialmente nel reggino meridionale, sono state registrate cumulate significative. Nelle prossime ore le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco su tutto il territorio regionale, ma maggiore probabilità di accadimento è previsto sui settori centro-meridionali”.

Pertanto, considerato l’assetto idrogeologico del territorio regionale il Centro Funzionale ha mantenuto anche per la giornata di domani, giovedì 10 settembre 2015, la Criticità di livello Rosso (massimo livello di rischio) per i versanti tirrenico centrale, tirrenico meridionale, ionico centrale e ionico meridionale e di livello arancione per i versanti tirrenico settentrionale e ionico settentrionale.

Il Centro Funzionale continuerà a seguire in regime h24 l’evolversi della situazione in stretto contatto con il Dipartimento Nazionale della protezione civile, le Prefetture – U.T.G. e la Protezione Civile Regionale e provvederà, ove necessario, a rendere disponibili successivi aggiornamenti.

Una pioggia intensa si segnala, fin ora, solo lungo la fascia ionica ma, nonostante il maltempo non vengono segnalati disagi o danni. Nei comuni di Corigliano e Rossano, colpiti dal nubifragio del 12 agosto scorso, c'è apprensione a causa del maltempo. I sindaci dei due comuni hanno rivolto un appello alla massima prudenza. Pioggia intensa anche a Reggio Calabria e nella locride. Tutte le strade sono percorribili senza problemi. Da ieri sera le temperature hanno subito una brusca riduzione.