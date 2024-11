L'uomo avrebbe lasciato incustodito un bovino che circolava lungo la strada provinciale 80

Cessaniti (VV) - Un ex sorvegliato di pubblica sicurezza, di 55 anni, residente a Cessaniti (VV), è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per omessa custudia e malgoverno degli animali. L'allevatore avrebbe lasciato incustodito un bovino dui sua proprietà. L'animale è stato notato dai militari lungo la strada provinciale n.80. La presenza del bovino lungo l'arteria ha rappresentato un pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità. Scattati gli accertamenti i carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario che è stato denunciato.