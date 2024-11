I carabinieri stanno setacciando in particolare le aree a sud della città. In corso anche accertamenti sugli allacci abusivi alla rete elettrica

Sono in corso a Catanzaro controlli tesi al censimento delle abitazioni di proprietà dell'Aterp. Il comando provinciale dei carabinieri e la polizia stanno setacciando le aree a sud della città per tracciare il numero delle abitazioni occupate abusivamente. L'area sottoposta a controllo è viale Isonzo e risultano in corso anche accertamenti sugli allacci abusivi alle rete elettrica.