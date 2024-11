Le lamentele e le segnalazioni dei cittadini circa le condizioni pessime dell'asfalto della strada provinciale 3, all'altezza del Comune di Scalea, erano state mestamente ignorate per giorni, ma è bastato che uno degli automobilisti di passaggio nella zona denunciasse tutto al nostro giornale per convincere le istituzioni ad attivarsi immediatamente. Infatti, a meno di un'ora dalla pubblicazione del nostro articolo, due operai in tuta arancione sono stati inviati sul posto a bordo di un camion carico di terra e sabbia, materiale che poi hanno riversato nella buca larga e profonda segnalata precedentemente da una sedia bianca di plastica. Ad ogni modo, gli operai hanno continuato a riparare le numerose buche che si trovano lungo la strada extraurbana.

Riparazione momentanea

L'intervento di oggi pomeriggio non può considerarsi una soluzione definitiva del problema. Infatti il degrado del manto stradale è provocato principalmente dalla frana che interessa il sottosuolo di tutta la zona sottostante e senza il ricompattamento del terreno e e l'utilizzo di bitume di qualità, le buche continueranno a mettere in pericolo l'incolumità dei passanti.

Vi mostriamo le immagini girate prima e dopo l'intervento di manutenzione