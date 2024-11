Il furgone al posto della slitta, la casacca associativa invece della giubba rossa. Ma l'effetto sorpresa che suscitano bussando alle case dei cittadini è simile a quello che farebbe Babbo Natale. I volontari del gruppo Amici di Altomonte sono diventati i postini speciali dell'amministrazione comunale che in questo periodo di festa segnato dal Covid ha scelto di essere vicino ai bambini e gli over 65 consegnando regali porta a porta.

«Abbiamo pensato ad una consegna di panettoni direttamente a casa per rispettare quelle che sono le norme anticovid» ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali del comune di Altomonte, Emilia Romeo. La scelta dell'esecutivo guidato dal sindaco, Giampietro Coppola, è quella di «essere molto vicini anche a bambini e più giovani con un piccolo gesto che contiene tanto affetto da parte dell'amministrazione comunale» ha ribadito il consigliere con delega alle politiche giovanili, Maria Piraino.

I soci volontari hanno sposato la natura solidaristica dell'iniziativa comunale e ha percorso in lungo e largo strade del centro e contrade periferiche, regalando sorrisi e vicinanza, con lo stile di servizio che contraddistingue da sempre l'associazione. «Il territorio tutto noi lo copriamo con svariati servizi - ha raccontato Antonio Piraino, presidente di G.V.A.A. - come portare la spesa a casa, farmaci». Tra le tante attività messe in campo dal sodalizio in stretta sinergia con l'amministrazione di Altomonte quella di accompagnare le persone che hanno bisogno in ospedale o in un centro dialisi. Così per tutti sarà Natale, più essenziale e con meno contatti, ma con la consapevolezza che nessuno è stato dimenticato.