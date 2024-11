Il comune di Altomonte, dalle 22 di questa sera e fino a nuove diverse disposizioni, sarà "zona rossa". A disporla, con una specifica ordinanza, è stato il sindaco, Gianpietro Coppola. Una decisione presa, si spiega nel provvedimento, «a seguito dell'accertamento, con tamponi antigenici e molecolari, di un numero rilevante di casi di cittadini positivi al coronavirus».

Sono in corso, inoltre, come da protocollo, tutte le operazioni di monitoraggio di quanti hanno avuto contatti con i soggetti risultati positivi. A seguito della decisione del sindaco Coppola, sono sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale e, di comune accordo con la Chiesa, l'accesso ai luoghi di culto e le funzioni religiose con la partecipazione di persone. Sospese anche le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

