Il corpo senza vita di un uomo, Aurelio Russo, di 82 anni, è stato ritrovato questa mattina nei pressi di Campora San Giovanni. A dare l'allarme ai carbinieri, un abitante del luogo, che mentre stava percorrendo in bicicletta la statale 18, si è accorto del cadavere riverso sulla scarpata ad un paio di metri dalla carreggiata nord. Dalle prime indiscrezioni pare che la morte sia avvenuta per cause naturali. Il magistrato ha autorizzato l'autopsia. L'anziano era ospite di una struttura della zona, era arrivato da solo dal Canada.