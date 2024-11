Nei guai un commercialista di Amantea, denunciato per appropriazione indebita. La guardia di finanza ha sequestrato il natante ed avviato accertamenti di natura fiscale

Aveva acquistato una imbarcazione da oltre dieci metri di lunghezza, del valore di 200 mila euro, con la formula del leasing, ma dopo aver pagato i primi canoni si era reso moroso, accumulando 90 mila euro di debito e continuando ad usare il natante per fini personali. Si tratta di un commercialista di Amantea, per il quale è scattata la denuncia di appropriazione indebita, reato che prevede la pena della reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032,00 euro. L’imbarcazione è stata sequestrata dalle fiamme gialle della compagnia di Paola e della tenenza di Amantea, in esecuzione del decreto emesso dal Gip del tribunale di Paola Maria Grazia Elia, su richiesta del procuratore della Repubblica di Paola Pierpaolo Bruni e del sostituto Maria Francesca Cerchiara. Sarà ora restituita alla società di leasing, legittima proprietaria del bene, ed il professionista dovrà dimostrarne, sul piano fiscale, il legittimo utilizzo a fini professionali e l’eventuale deducibilità fiscale dei costi sostenuti.