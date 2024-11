Dalle prime ricostruzioni pare che ignoti abbiano dato fuoco al quadro elettrico del capannone. Il sindaco Monica Sabatino: ‘Un atto vandalico che non fermerà la macchina organizzativa del Carnevale di Amantea’

Amantea - “Un atto vandalico che non fermerà la macchina organizzativa del Carnevale di Amantea e che deve servire da stimolo alla comunità tutta per fare in modo che la festa sia ancora più bella e partecipata”. Lo ha dichiarato il sindaco di Amantea Monica Sabatino, in seguito alla notizia di l’incendio doloso al capannone, in uso al comitato “Giuseppe Brusco” che ospitava i carri in preparazione per il carnevale di Amantea. “Nessuna marcia indietro e soprattutto maggiore coinvolgimento da parte della collettività tutta, - ha spiegato il sindaco - nell’aiutare e supportare questi ragazzi che dallo scorso mese di settembre, tra mille sacrifici, lavorano per donare alla città allegria e spensieratezza”.

Dalle prime ricostruzioni pare che ignoti abbiano dato fuoco, con del materiale infiammabile, al quadro elettrico della struttura. I referenti del comitato, diretti dal presidente Salvatore Colla, hanno dapprima allertato i carabinieri di Amantea che dopo i rivelamenti di rito, hanno ripulito i locali e in seguito si sono rimessi a lavoro per ricostruire i carri allegorici.

“In questo momento – spiega il consigliere di maggioranza Caterina Ciccia – la città deve mostrare a questi giovani, che sono i nostri figli, tutta la vicinanza possibile. Hanno bisogno di aiuto e di tempo per rimettere a posto le cose. Faccio un appello ai maestri della cartapesta che in passato hanno consentito al Carnevale di Amantea di crescere e di diventare un evento di rilievo nel panorama regionale ed ai tanti giovani che magari quest’anno, presi da mille impegni, hanno preferito seguire altre strade di ritrovarsi tutti insieme per dare una mano e soprattutto per testimoniare in maniera significativa l’impegno e la laboriosità dell’Amantea degli onesti". Nelle prossime ore, accogliendo in tal senso una richiesta dei carristi, si valuterà se posticipare o modificare il calendario degli eventi già programmati.