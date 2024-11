Ritrovati due bossoli sull'auto in uso del primo cittadino, Monica Sabatino, ed altri due sul furgone del consigliere di maggioranza, Franco Chilelli

AMANTEA (CS) - Quattro proiettili, due posizionati sull'auto in uso al sindaco di Amantea, Monica Sabatino, e due sul furgone di proprietà del consigliere comunale di maggioranza, Franco Chilelli, sono stati ritrovati nelle ultime ore. Nel primo caso ad accorgersi dell'involucro contenente i due proiettili è stato il fratello del primo cittadino. E' stato, invece, lo stesso consigliere Chilelli ad accorgersi del plico contente i bossoli appoggiato sul parabrezza del suo Fiat Fiorino. Entrambi hanno avvertito dell'accaduto i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Due proiettili sono stati inviati anche al vicesindaco di Amantea, Giovanni Morelli, il giorno successivo.

Le analisi che vengono effettuate dai militari dell'Arma della locale stazione amanteana, guidata dal maresciallo Massimiliano Diamanti, e coordinati dal comandante della Compagnia di Paola, tenente Antonio Villano, sono indirizzate in primis all'attività politica dei due amministratori, anche se nessuna pista viene scartata per comprendere le ragioni dei due eventi dalla chiara matrice intimidatoria.

Monica Sabatino - "Francamente non abbiamo idea di chi può aver messo in atto questi gesti - ha dichiarato oggi il sindaco di Amantea, Monica Sabatino - noi non ci lasceremo intimorire, andremo avanti nel nostro lavoro e nella nostra azione amministrativa"