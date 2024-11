Busta intimidatoria anche per l’assessore al bilancio

Ancora proiettili ad Amantea. Questa volta la busta intimidatoria è stata indirizzata all’assessore al bilancio e lavori pubblici Sergio Tempo. Non sono bastate, quindi, le minacce giunte nei giorni scorsi al sindaco Monica Sabatino, al vice sindaco Giovanni Battista Morelli ed al consigliere Franco Chilelli.



La busta contenente due proiettili, presumibilmente anch’essi calibro 9, è stata rinvenuta intorno alle ore 13 nella cassetta delle lettere situata davanti l’ingresso dell’abitazione dell’assessore. A rendersi conto della posta non gradita è stata la moglie di Tempo che, ha prontamente avvertito il marito. L’assessore ha immediatamente avvisato i militari dell’arma i quali hanno trattenuto la busta da inviare alla polizia scientifica.



Intanto, proprio nella giornata di domani si terrà un vertice presieduto dal Prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao per discutere della vicenda che sta interessando la città di Amantea.



Anche il governo nazionale è pronto a fare la sua parte. Questa mattina, infatti, il ministro per gli affari regionali Maria Carmela Lanzetta si è messa in contatto con il sindaco Monica Sabatino, non solo per manifestarle la solidarietà e la vicinanza dello Stato, ma anche per garantire la sua presenza in città. Sulla base di tale disponibilità il primo cittadino ha invitato il ministro al consiglio comunale straordinario che si terrà sabato 8 novembre alle ore 10.30.