Il 25enne ha esploso alcuni colpi con una carabina ad aria compressa ferendo, per motivi in corso di accertamento, i ragazzi che adesso sono ricoverati a Trebisacce e Cosenza

Un giovane di 25 anni, del quale non sono state rese note le generalità, ha ferito in modo non grave ad Amendolara due persone con alcuni colpi sparati con una carabina ad aria compressa.

La persona che ha sparato si trovava agli arresti domiciliari per altre vicende, ma è uscito ugualmente da casa ed ha sparato, per motivi in corso d'accertamento, contro due giovani, uno di 19 anni e l'altro di 25. Il primo è stato portato in elisoccorso nell'ospedale di Trebisacce, mentre il secondo è stato trasferito, anche lui in elisoccorso, a Cosenza.

Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, che, al momento, riguardo il movente, non escludono alcuna ipotesi. La posizione del giovane è adesso al vaglio della Procura della Repubblica di Castrovillari.