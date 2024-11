VIDEO | Dopo le incaute affermazioni secondo le quali «la Lombardia non è la Calabria perché qui da noi c'è gente che lavora e si dà da fare», l'eurodeputato afferma che non era sua intenzione offendere nessuno

«Volevo chiedere scusa per una espressione un po' infelice. Questa mattina, in una trasmissione televisiva nella quale parlavamo delle difficoltà della Regione Lombardia, ho detto che la Lombardia non è come la Calabria ed è sembrato che mi riferissi ai cittadini calabresi, alla loro voglia di fare, ai loro talenti».

«Assolutamente amici calabresi scusate, non intendevo offendere la vostra creatività e forza, e anzi credo che Lombardia e Calabria debbano collaborare di più per buone politiche di sviluppo e culturali, per la sanità per tutti. Ho sbagliato e chiedo scusa». A dirlo è il candidato del Pd e del M5s alla guida della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino.

Il video di scuse che Pierfrancesco Majorino ha pubblicato sulla propria pagina Facebook: