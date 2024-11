Con una lettera inviata al Governatore Mario Oliverio, al sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e ai parlamentari eletti in Calabria il presidente del comitato dei sindaci della Locride Rosario Rocca ha convocato un’assemblea pubblica sulle condizioni di difficoltà e di rischio a cui sono esposti quotidianamente i sindaci e gli amministratori locali.

«I recenti fatti di Caulonia e Camini – scrive Rocca - che hanno visto ancora amministratori locali vittime di intimidazioni, non possono lasciarci indifferenti. Serve, al contrario, un impegno concreto da parte di ognuno di noi, in modo tale da ristabilire un clima più sereno e condizioni di agibilità democratica in un territorio che presenta sempre maggiori bisogni e attese di cambiamento».

L’appuntamento è per giovedì 31 maggio alle 17 nel salone della biblioteca comunale di Caulonia Marina.