Il diamantese Francesco Presta è "Difensore dei diritti umani". La nomina è arrivata da Amnesty International, l'organizzazione internazionale non governativa che da moltissimi anni si occupa di vigilare sul rispetto dei diritti sanciti "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" sancita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Presta è direttore artistico del Cinecircolo Maurizio Grande di Diamante e promotore e organizzatore del Mediterraneo Festival Corto, kermesse cinematografica che caratterizza ormai da quindici anni le estati della Riviera dei Cedri. La nomina, conferita da Anna Elena Viggiano, è avvenuta durante l'ultima serata dell'evento, che da due anni si svolge in piazza Spinelli a Scalea.

Il patrocino al Mediterraneo Festival Corto

Da tre anni Amnesty International Italia patrocina la sezione “Diritti Umani” del Mediterraneo Festival Corto, un evento che promuove il cortometraggio e affronta i più disparati temi sociali. Quest'anno, la giuria, presieduta da Anna Elena Viggiano, da operatrici del Coordinamento Donne di Amnesty Italia e Dora Farina, della task force "hate speech" contro i discorsi d’odio, ha premiato il cortometraggio “Boza or Die” di Alessio Genovese. Poi, a sorpresa, ha conferito la prestigiosa nomina all'organizzatore dell'evento. «Francesco da stasera è uno degli ambasciatori di Amnesty International Italia come difensore dei diritti umani - ha detto Viggiano sul palco -. Il riconoscimento è assegnato per l’impegno nel sensibilizzare e combattere le ingiustizie l’oppressione e la discriminazione e per la difesa dei diritti fondamentali di tutte le persone». Si tratta di un riconoscimento «riservato solo a quelle persone che come Francesco, nel corso di un intero anno, lavorano per i diritti umani e la dignità di tutte le persone».

Nomina a sorpresa

Francesco Presta, come di consueto, ha organizzato la nuova edizione del Mediterraneo Festival Corto nei minimi dettagli, pertanto, quanto la conduttrice Francesca Maguro l'ha chiamato sul palco, non ha capito cosa stesse accadendo, cosa fosse quel fuori programma. La nomina è stato un gesto che l'ha riempito di gioia e lasciato senza parole. «Sono riuscito soltanto a dire grazie. Spero di meritarla», ha detto ai nostri microfoni.

Una vita a difesa dei diritti

Per chi lo conosce, invece, nessuna sorpresa. Francesco Presta è da sempre apertamente contro le guerre, le oppressioni, le ingiustizie, tutte battaglie che conduce anche tramite gli eventi a sfondo sociale e culturale che organizza da anni.