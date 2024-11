In porto anche il prefetto Di Bari per coordinare le attività di assistenza. Le salme saranno a breve trasferite nel cimitero della frazione “Armo”

É approdata nel porto di Reggio Calabria la nave Bourbon Argos di Medici senza frontiere con a bordo, oltre a 239 migranti, anche i cadaveri di 12 persone raccolti da un gommone al largo delle coste della Libia. Le salme dei migranti sono state sbarcate dalla nave e condotte nell'obitorio dell'ospedale da dove poi saranno trasferite nel cimitero della frazione "Armo".

Il gruppo di migranti é composto da 157 uomini, 79 donne e tre minori. Tra loro molti gli ustionati per contatto con idrocarburi. In porto, per coordinare l'attività di accoglienza ed assistenza, si é recato il prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, che ha espresso apprezzamento per l'apporto fornito dalle associazioni di volontariato, tra cui Croce rossa e Caritas diocesana, che si sono mobilitate per l'occasione.

I migranti saranno distribuiti in varie località italiane secondo il Piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno.