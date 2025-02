La città si mobilita per manifestare davanti all’Azienda sanitaria provinciale mentre il “simbolo” scelto dal Comitato Si(la) Salute Bene Comune appare in Italia e all’estero. E i messaggi di solidarietà arrivano anche dai reparti d’ospedale

Un lenzuolo bianco per ricordare Serafino Congi a trenta giorni dalla sua morte avvenuta a bordo di un’ambulanza sulla Statale 107, dopo una lunga attesa nel Pronto soccorso cittadino. L’iniziativa del Comitato Si(la) Salute Bene Comune ha chiamato a raccolta «tutti sangiovannesi sparsi nel mondo». L’esposizione di un lenzuolo bianco per ricordare il 48enne sangiovannese e per chiedere l’immediato intervento sull’emergenza-urgenza dell’ospedale cittadino «unica garanzia per poter continuare a vivere a queste latitudini».

La vicinanza di un’intera comunità che si è stretta intorno alla famiglia di Serafino e il tam tam iniziato sui social da giorni ha dato i suoi frutti nel giorno del trigesimo della sua morte: lenzuola bianchi sono comparsi nella Città di Gioacchino da Fiore, sulle abitazioni dei sangiovannesi che vivono in giro per l’Italia e in Europa.

Già ieri sera i “sangiovannesi di Bologna” si sono riuniti dietro uno striscione per ricordare «l’amico di sempre», mentre in mattina il “simbolo del ricordo e della lotta” è apparso a San Giovanni in Fiore. Ma c’è chi ha fatto sentire la vicinanza da Roma, da Firenze, dalla Lombardia e perfino da Belfast in Irlanda. Anche chi è impossibilitato perché in attesa di un piccolo intervento chirurgico ha intesoo farsi fotografare con un lenzuolo bianco in una corsia di ospedale. Il tutto mentre il Comitato si appresta a partire per il sit-in “Basta morti di malasanità”, organizzato da La Base, in via Alimena sotto la sede dell’Asp di Cosenza.